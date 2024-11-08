Канада изменила правила для украинских беженцев: что нужно знать

Украинцам, которые планируют поездку в Канаду в 2024 или уже в следующем году, следует ознакомиться с обновленными иммиграционными правилами. Это связано с тем, что условия въезда и оформления вида на постоянное проживание изменились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Канады.
Кроме того, в правительстве напомнили, что Канадская программа для украинцев CUAET, заработавшая с началом полномасштабной войны в Украине, завершилась в 2023 году, но получение некоторых услуг в ее пределах еще возможно до 2025 года.
В частности, украинцы, прибывающие в Канаду впервые, могут рассчитывать на:
Однако, обратите внимание, что в пределах CUAET больше не доступны аэропортовый трансфер и временное проживание в гостиницах.
Для посещения Канады украинцы теперь должны оформлять одну из типичных виз - туристическую, гостевую или бизнес-визу.
Сообщается, что все типы виз требуют стандартного пакета документов, включающего:
Отмечается, что несмотря на завершение программы CUAET и прекращение выдачи вида на постоянное проживание гражданам Украины, имеющим родственников в Канаде, правительство страны продолжает поддерживать украинцев, уже прибывших в Канаду.
Там добавили, что для новоприбывших украинцев будут действовать общие иммиграционные требования.
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