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Канада изменила правила для украинских беженцев: что нужно знать

Фото: флаг Канады (flickr.com)
Автор: Нина Еланская

Украинцам, которые планируют поездку в Канаду в 2024 или уже в следующем году, следует ознакомиться с обновленными иммиграционными правилами. Это связано с тем, что условия въезда и оформления вида на постоянное проживание изменились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Канады.

Кроме того, в правительстве напомнили, что Канадская программа для украинцев CUAET, заработавшая с началом полномасштабной войны в Украине, завершилась в 2023 году, но получение некоторых услуг в ее пределах еще возможно до 2025 года.

В частности, украинцы, прибывающие в Канаду впервые, могут рассчитывать на:

  • помощь с оформлением документов,
  • консультации по поиску работы,
  • бесплатные языковые курсы.

Однако, обратите внимание, что в пределах CUAET больше не доступны аэропортовый трансфер и временное проживание в гостиницах.

Для посещения Канады украинцы теперь должны оформлять одну из типичных виз - туристическую, гостевую или бизнес-визу.

Сообщается, что все типы виз требуют стандартного пакета документов, включающего:

  • загранпаспорт,
  • подтверждение финансовой стабильности,
  • бронирование билетов и жилья,
  • при необходимости свидетельства о браке или документы на детей.

Отмечается, что несмотря на завершение программы CUAET и прекращение выдачи вида на постоянное проживание гражданам Украины, имеющим родственников в Канаде, правительство страны продолжает поддерживать украинцев, уже прибывших в Канаду.

Там добавили, что для новоприбывших украинцев будут действовать общие иммиграционные требования.

Ранее мы рассказывали о том, как Канада помогает украинским беженцам и какие выплаты там предусмотрены.

Также в нашем материале вы можете узнать, можно ли остаться в Канаде, если ваша виза уже не действует.

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