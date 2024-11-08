Канада изменила правила для украинских беженцев: что нужно знать

Кроме того, в правительстве напомнили, что Канадская программа для украинцев CUAET, заработавшая с началом полномасштабной войны в Украине, завершилась в 2023 году, но получение некоторых услуг в ее пределах еще возможно до 2025 года.

В частности, украинцы, прибывающие в Канаду впервые, могут рассчитывать на:

помощь с оформлением документов,

консультации по поиску работы,

бесплатные языковые курсы.

Однако, обратите внимание, что в пределах CUAET больше не доступны аэропортовый трансфер и временное проживание в гостиницах.

Для посещения Канады украинцы теперь должны оформлять одну из типичных виз - туристическую, гостевую или бизнес-визу.

Сообщается, что все типы виз требуют стандартного пакета документов, включающего:

загранпаспорт,

подтверждение финансовой стабильности,

бронирование билетов и жилья,

при необходимости свидетельства о браке или документы на детей.

Отмечается, что несмотря на завершение программы CUAET и прекращение выдачи вида на постоянное проживание гражданам Украины, имеющим родственников в Канаде, правительство страны продолжает поддерживать украинцев, уже прибывших в Канаду.

Там добавили, что для новоприбывших украинцев будут действовать общие иммиграционные требования.