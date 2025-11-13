Канада зменшує квоту на візи для іноземців: кого не пустять до країни у 2026 році

Канада готується суттєво обмежити кількість тимчасових резидентів, які зможуть в’їхати до країни вже наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на новий міграційний план уряду.
Згідно з новим федеральним бюджетом, у 2026 році Канада планує прийняти 385 тисяч тимчасових мешканців - це на 43% менше, ніж було заплановано на 2025 рік. Протягом наступних двох років квота ще зменшиться - до 370 тисяч осіб.
Для порівняння, торік імміграційний план передбачав понад 516 тисяч нових тимчасових жителів.
Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань каже, що уряд Канади прагне повернути імміграцію до "більш сталого рівня".
"Канадці розуміють, що ми досягли меж своїх можливостей, - сказав він. - Ми не закриваємо двері, але переходимо до більш збалансованого підходу".
У документі зазначено, що кількість тимчасових іноземних працівників у 2025 році вже зменшилася вдвічі порівняно з попереднім роком, а кількість студентів-іноземців - на 60%. Також скоротилася кількість прохачів притулку - приблизно на третину.
Попри це, Канада планує й надалі надавати постійний вид на проживання 380 тисячам людей щороку - на рівні минулорічних показників.
Новий підхід спрямований на те, щоб імміграція більше відповідала економічним потребам країни. Так, уряд прагне, щоб частка економічних мігрантів серед усіх новоприбулих зросла з 59% до 64% протягом трьох років.
Також передбачено одноразовий захід для прискореного надання статусу постійного проживання 33 тисячам власників робочих віз та запуск нової програми для власників американських віз H-1B, зокрема у сфері технологій.
Крім того, уряд інвестує 1,7 мільярда доларів протягом 13 років у залучення висококваліфікованих дослідників до університетів Канади.
За останні п’ять років у Канаді помітно зросла кількість громадян, які вважають, що країна приймає надто багато іммігрантів - нині таких понад 56%.
Разом з тим, правозахисні організації розкритикували нову політику.
"Це спроба зробити мігрантів цапами-відбувайлами за проблеми, які створив сам уряд - від браку житла до перевантаженої медицини", - заявив Саїд Хуссан із Migrant Rights Network.
Попри суперечливі оцінки, уряд наполягає, що скорочення імміграції - це зараз дуже необхідний захід, спрямований на стабілізацію ринку праці та зниження навантаження на соціальні системи країни.
