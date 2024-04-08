Канада збільшить витрати на оборону на майже 54 млрд доларів через Росію

"В оновленій оборонній політиці уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо заявив, що захист Арктики, а також розв'язання проблем із безпекою з боку Росії та Китаю означає, що Оттаві необхідно посилити свою оборону", - йдеться в матеріалі.

Трюдо сказав, що Канада знову активізується, щоб зберегти і захистити заснований на правилах порядок, який дозволив людям в усьому світі процвітати протягом більшої частини минулого століття.

Військові витрати Канади до 2030 року становитимуть 1,76% її валового внутрішнього продукту, що все ще нижче за цільовий показник НАТО у 2%, встановлений НАТО для держав-членів. Чиновники заявили журналістам, що конкретної дати досягнення позначки у 2% немає.

Реакція США

Посол США в Канаді Девід Коен сказав, що ця політика має на увазі істотний початковий внесок у рахунок виконання Канадою своїх зобов'язань перед НАТО.

Він уточнив, що США надихають отримані запевнення в тому, що будуть додаткові інвестиції.

На що можуть піти гроші

Річний оборонний бюджет Канади становить 22,8 млрд доларів. Протягом наступних 20 років вона планує додатково витратити на оборону 53,7 млрд доларів.

"Найнагальніше і найважливіше завдання, з яким ми стикаємося, це утвердження суверенітету Канади в Арктиці та північних регіонах", - йдеться в оборонному документі Канади.

Йдеться про зростаючу здатність Росії та Китаю діяти в цьому регіоні. Канада інвестуватиме в мережу вузлів оперативної підтримки, датчики на узбережжях і під водою, а також у нові тактичні вертольоти для заміни парку Griffon.