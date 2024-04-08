Канада збільшить витрати на оборону на майже 54 млрд доларів через Росію

Канада збільшить витрати на свої збройні сили. Протягом 20 років країна витратить на це майже 54 млрд доларів.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"В оновленій оборонній політиці уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо заявив, що захист Арктики, а також розв'язання проблем із безпекою з боку Росії та Китаю означає, що Оттаві необхідно посилити свою оборону", - йдеться в матеріалі.
Трюдо сказав, що Канада знову активізується, щоб зберегти і захистити заснований на правилах порядок, який дозволив людям в усьому світі процвітати протягом більшої частини минулого століття.
Військові витрати Канади до 2030 року становитимуть 1,76% її валового внутрішнього продукту, що все ще нижче за цільовий показник НАТО у 2%, встановлений НАТО для держав-членів. Чиновники заявили журналістам, що конкретної дати досягнення позначки у 2% немає.
Посол США в Канаді Девід Коен сказав, що ця політика має на увазі істотний початковий внесок у рахунок виконання Канадою своїх зобов'язань перед НАТО.
Він уточнив, що США надихають отримані запевнення в тому, що будуть додаткові інвестиції.
Річний оборонний бюджет Канади становить 22,8 млрд доларів. Протягом наступних 20 років вона планує додатково витратити на оборону 53,7 млрд доларів.
"Найнагальніше і найважливіше завдання, з яким ми стикаємося, це утвердження суверенітету Канади в Арктиці та північних регіонах", - йдеться в оборонному документі Канади.
Йдеться про зростаючу здатність Росії та Китаю діяти в цьому регіоні. Канада інвестуватиме в мережу вузлів оперативної підтримки, датчики на узбережжях і під водою, а також у нові тактичні вертольоти для заміни парку Griffon.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що цьогоріч рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу щодо витрат на оборону - 2% ВВП.
Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен говорила, що Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення і скоротити податки, щоб стримати агресивнішу Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.
А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський союз має робити більше для оборони, поповнювати і модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.
Також президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни-члени НАТО мають збільшити видатки на оборону до щонайменше 3% ВВП. А також Дуда вважає, що Росія вже протягом двох найближчих років може вторгнутись в країни НАТО.
Також повідомлялось, що Норвегія планує подвоїти свої витрати на оборону протягом наступних 12 років. Країна прагне адаптуватися до загроз з боку Росії.
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