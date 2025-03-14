Канада збільшила внесок до Фонду підтримки енергетики України до понад 40 млн євро

Фонд підтримки енергетики України

Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду - державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Зокрема, нещодавно Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 млн євро.

Також Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро. Кошти будуть розподілятись на ключові нагальні потреби українського енергосектору.

Окрім того, Україна та Італія підписали угоду про внесок з боку Риму до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 13 млн євро.

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