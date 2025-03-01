Італія виділяє на відновлення енергосектору України 13 млн євро, підписано угоду
Українська та італійська сторони підписали угоду про внесок з боку офіційного Риму до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 13 мільйонів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.
Відповідна угода була підписана надзвичайним і повноважним послом Італії в Україні Карло Формозою у присутності заступника глави Міненерго України Романа Андарака, який висловив вдячність Італії "за підтримку відновлення українського енергосектору".
"Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб'єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене, аби українці мали світло і тепло у своїх домівках", - розповів Андарак.
Фонд підтримки енергетики України
Даний Фонд був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи глави Міненерго України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Він створений на базі Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
За даними Міненерго, нині анонсовані внески країн-партнерів до Фонду сягають понад 1 мільярд євро.
Донорами Фонду стали серед іншого, державний та приватний сектор з понад 30 держав, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.
В Міненерго звертають увагу, що Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому "українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб'єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності".
Італія вирішила внести до Фонду підтримки енергетики України 13 млн євро (фото: mev.gov.ua)
Нагадаємо, раніше глава Міненерго Герман Галущенко розповів, що Україна відновила половину втраченої у 2024 році енергопотужності. Чиновник зазначив, що це вдалося зробити "насамперед через Фонд підтримки енергетики", де було акумульовано понад 1 мільярда євро.
Також повідомлялося, що минулого літа Німеччина вирішала зробити найбільший внесок у Фонд підтримки енергетики Україні.
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