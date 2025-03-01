Італія виділяє на відновлення енергосектору України 13 млн євро, підписано угоду

Українська та італійська сторони підписали угоду про внесок з боку офіційного Риму до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 13 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України .

Відповідна угода була підписана надзвичайним і повноважним послом Італії в Україні Карло Формозою у присутності заступника глави Міненерго України Романа Андарака, який висловив вдячність Італії "за підтримку відновлення українського енергосектору".

"Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб'єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене, аби українці мали світло і тепло у своїх домівках", - розповів Андарак.

Фонд підтримки енергетики України

Даний Фонд був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи глави Міненерго України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Він створений на базі Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

За даними Міненерго, нині анонсовані внески країн-партнерів до Фонду сягають понад 1 мільярд євро.

Донорами Фонду стали серед іншого, державний та приватний сектор з понад 30 держав, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

В Міненерго звертають увагу, що Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому "українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб'єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності".

Італія вирішила внести до Фонду підтримки енергетики України 13 млн євро (фото: mev.gov.ua)