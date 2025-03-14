Канада збільшила внесок до Фонду підтримки енергетики України до понад 40 млн євро

Канада збільшила свій внесок до Фонду підтримки енергетики України до 40,1 млн євро. Кошти підуть на відновлення енергооб'єктів та підтримку критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Міністр міжнародного розвитку Канади Ахмед Хусейн зазначив, що ця допомога сприятиме відновленню критичних запасів енергетичних компаній і забезпеченню стабільної роботи галузі.

"Внески до Фонду підтримки енергетики спрямовуються на закупівлю устаткування, необхідного для відновлення обʼєктів енергетики після ворожих атак, та підтримки стабільної роботи енергосистеми України", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Частину нового внеску Канади буде спрямовано на підтримку енергопостачання критично важливої ​​соціальної інфраструктури в секторі охорони здоров’я за рахунок розвитку систем сонячної генерації.

Також Канадою задекларовано майбутній внесок у розмірі 6,7 млн євро (10 млн канадських доларів).

Як зазначається, уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткових 33,4 млн євро (50 млн канадських доларів). Таким чином загальний внесок країни до Фонду зріс до 40,1 млн євро (60 млн канадських доларів).

Фонд підтримки енергетики України

Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду - державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Зокрема, нещодавно Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 млн євро.

Також Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро. Кошти будуть розподілятись на ключові нагальні потреби українського енергосектору.

Окрім того, Україна та Італія підписали угоду про внесок з боку Риму до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 13 млн євро.

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