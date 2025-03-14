Канада увеличила вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро

Канада увеличила свой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 40,1 млн евро. Средства пойдут на восстановление энергообъектов и поддержку критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Министр международного развития Канады Ахмед Хусейн отметил, что эта помощь будет способствовать восстановлению критических запасов энергетических компаний и обеспечению стабильной работы отрасли.

"Взносы в Фонд поддержки энергетики направляются на закупку оборудования, необходимого для восстановления объектов энергетики после вражеских атак, и поддержки стабильной работы энергосистемы Украины", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Часть нового взноса Канады будет направлена на поддержку энергоснабжения критически важной социальной инфраструктуры в секторе здравоохранения за счет развития систем солнечной генерации.

Также Канадой задекларирован будущий взнос в размере 6,7 млн евро (10 млн канадских долларов).

Как отмечается, правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительных 33,4 млн евро (50 млн канадских долларов). Таким образом общий вклад страны в Фонд вырос до 40,1 млн евро (60 млн канадских долларов).

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Сейчас анонсированные взносы партнеров в Фонд составляют более 1 млрд евро. Среди доноров Фонда - государственный и частный сектор из более 30 стран, в частности стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.

В частности, недавно Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины более 2 млн евро.

Также Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 6 млн евро. Средства будут распределяться на ключевые насущные потребности украинского энергосектора.

Кроме того, Украина и Италия подписали соглашение о взносе со стороны Рима в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 13 млн евро.

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