Канада запровадила санкції проти Ірану за поставки безпілотників Росії

У середу, 3 травня, Канада запровадила черговий пакет санкцій проти Ірану. Причиною для цього стали поставки в РФ дронів, які потім застосовувались проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Канади.
"Канада запроваджує додаткові санкції відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи. Це 11 пакет санкцій, введених Канадою проти іранського режиму з жовтня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Сьогоднішній список санкцій включає одну організацію та дев'ять фізичних осіб за їх роль у грубих та систематичних порушеннях прав людини в Ірані та за кордоном.
Канада також вживає заходів проти вищого керівництва Paravar Pars, ключового іранського виробника безпілотників, яке підтримує невиправдане та повномасштабне вторгнення Росії в Україну, передаючи безпілотники армії РФ.
Під санкції потрапили наступні:
"Канада віддана підтримці іранського народу, який мужньо захищає свої права та свободи. Ми продовжимо переслідування тих, хто підтримує кричущі дії іранського режиму проти свого народу, та забезпечимо скоординований підхід з міжнародною спільнотою", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Нагадаємо, що нещодавно США конфіскували іранську нафту на танкері в морі в рамках операції по забезпеченню дотримання санкцій.
Нове дослідження показало, як Іран побудував потужну збройову промисловість на основі західних технологій і як ця технологія використовується Росією проти українських міст.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.