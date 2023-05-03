Канада запровадила санкції проти Ірану за поставки безпілотників Росії

"Канада запроваджує додаткові санкції відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи. Це 11 пакет санкцій, введених Канадою проти іранського режиму з жовтня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Сьогоднішній список санкцій включає одну організацію та дев'ять фізичних осіб за їх роль у грубих та систематичних порушеннях прав людини в Ірані та за кордоном.

Канада також вживає заходів проти вищого керівництва Paravar Pars, ключового іранського виробника безпілотників, яке підтримує невиправдане та повномасштабне вторгнення Росії в Україну, передаючи безпілотники армії РФ.

Під санкції потрапили наступні:

Абуальфазл Назері, заступник голови ради директорів Paravar Pars;

Мохсен Асаді, член ради директорів, Paravar Pars;

Мохаммад Садег Хейдарі Муса, член ради директорів, Paravar Pars;

Мохаммад Реза Мохаммаді, член ради директорів, Paravar Pars;

Енаятолла Рафії, член загону, який заарештував Махсу Аміні;

Фатеме Горбан-Хосейні, член загону, який заарештував Махсу Аміні;

Парасту Сафарі, член загону, який заарештував Махсу Аміні;

Алі Хошнамванд, член загону, що заарештував Махсу Аміні;

Парвіз Абсалан, заступник голови КВІР у провінції Сістан та Белуджистан;

В'язниця Раджаї Шахр, місце державних страт.

"Канада віддана підтримці іранського народу, який мужньо захищає свої права та свободи. Ми продовжимо переслідування тих, хто підтримує кричущі дії іранського режиму проти свого народу, та забезпечимо скоординований підхід з міжнародною спільнотою", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.