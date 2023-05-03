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Канада ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников России

Фото: Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 3 мая, Канада ввела очередной пакет санкций против Ирана. Причиной для этого стали поставки в РФ дронов, которые затем применялись против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Канады.

"Канада вводит дополнительные санкции в соответствии с Положением о специальных экономических мерах. Это 11 пакет санкций, введенных Канадой против иранского режима с октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Сегодняшний список санкций включает в себя одну организацию и девять физических лиц за их роль в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране и за рубежом.

Канада также принимает меры против высшего руководства Paravar Pars, ключевого иранского производителя беспилотников, поддерживающего неоправданное и полномасштабное вторжение России в Украину, передавая беспилотники армии РФ.

Под санкции попали следующие:

  • Абуальфазл Назери, заместитель председателя совета директоров Paravar Pars;
  • Мохсен Асади, член совета директоров, Paravar Pars;
  • Мохаммад Садег Хейдари Муса, член совета директоров, Paravar Pars;
  • Мохаммад Реза Мохаммади, член совета директоров, Paravar Pars;
  • Энаятолла Рафии, член отряда, арестовавшего Махсу Амини;
  • Фатеме Горбан-Хосейни, член отряда, арестовавшего Махсу Амини;
  • Парасту Сафари, член отряда, арестовавшего Махсу Амини;
  • Али Хошнамванд, член отряда, арестовавший Махсу Амини;
  • Парвиз Абсалан, заместитель председателя КСИР в провинции Систан и Белуджистан;
  • Тюрьма Раджаи Шахр, место государственных казней.

"Канада отдана поддержке иранского народа, который мужественно защищает свои права и свободы. Мы продолжим преследование тех, кто поддерживает вопиющие действия иранского режима против своего народа, и обеспечим скоординированный подход с международным сообществом", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Напомним, что недавно США конфисковали иранскую нефть на танкере в море в рамках операции по обеспечению соблюдения санкций.

Новое исследование показало, как Иран построил мощную оружейную промышленность на основе западных технологий и как эта технология используется Россией против украинских городов.

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