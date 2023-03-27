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Канада запровадила санкції проти іранців, які виробляють безпілотники та балістичні ракети

Фото: Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 27 березня, Канада запровадила десятий пакет санкцій проти Ірану. Під обмеження потрапили виробники безпілотників та балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Канади.

"У сьогоднішньому списку санкцій вісім фізичних та двох юридичних осіб, у тому числі високопосадовці іранського Корпусу вартових ісламської революції та сил правопорядку - за грубі та систематичні порушення прав людини в Тегерані, а також у курдських та азербайджанських районах на північному заході Ірану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під обмеження потрапили високопосадовці, що займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет в Ірані.

"Організації, що знаходяться під санкціями, підтримують іранський режим, допомагаючи йому порушувати та маніпулювати онлайн-комунікаціями тих, хто протестує проти режиму або забезпечуючи тактичним спорядженням, що використовується для жорстокого придушення демонстрацій", - додали в МЗС Канади.

Цей список включає:

  • Хасан Хасанзаде - командувач силами КВІР у Тегерані;
  • Голамхосейн Мохаммаді Асл - командувач силами КВІР у провінції Ардебіль;
  • Аббас Нільфорушан - заступник командувача оперативного командування КВІР;
  • Аббас-Алі Мохаммадян - начальник поліції Тегерана;
  • Гасем Дамавандян - старший виконавчий директор Qods Aviation Industries;
  • Надер Хун Сіаваш - директор організації аерокосмічної промисловості;
  • Imen Sanat Zaman Fara - компанія з виробництва спорядження для силових структур
  • Ravin Academy - навчальний інститут, що спеціалізується на кібербезпеці.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 лютого, Канада запровадила нові санкції проти Ірану.

Канадське розвідувальне агентство розслідує повідомлення від людей, які проживають у країні та отримали погрози вбивством з боку Ірану.

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КанадаІранСанкції проти Ірану