Канада ввела санкции против иранцев, производящих беспилотники и баллистические ракеты

"В сегодняшнем списке санкций восемь физических и двух юридических лиц, в том числе высокопоставленные иранского Корпуса стражей исламской революции и сил правопорядка - за грубые и систематические нарушения прав человека в Тегеране, а также в курдских и азербайджанских районах на северо-западе Ирана", - говорится. в сообщении.

Отмечается, что под ограничения попали высокопоставленные должностные лица, занимающиеся производством беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет в Иране.

"Находящиеся под санкциями организации поддерживают иранский режим, помогая ему нарушать и манипулировать онлайн-коммуникациями протестующих против режима или обеспечивая тактическим снаряжением, которое используется для жестокого подавления демонстраций", - добавили в МИД Канады.

Этот список включает: