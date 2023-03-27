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Канада ввела санкции против иранцев, производящих беспилотники и баллистические ракеты

Фото: Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 27 марта, Канада ввела десятый пакет санкций против Ирана. Под ограничения попали изготовители беспилотников и баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Канады.

"В сегодняшнем списке санкций восемь физических и двух юридических лиц, в том числе высокопоставленные иранского Корпуса стражей исламской революции и сил правопорядка - за грубые и систематические нарушения прав человека в Тегеране, а также в курдских и азербайджанских районах на северо-западе Ирана", - говорится. в сообщении.

Отмечается, что под ограничения попали высокопоставленные должностные лица, занимающиеся производством беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет в Иране.

"Находящиеся под санкциями организации поддерживают иранский режим, помогая ему нарушать и манипулировать онлайн-коммуникациями протестующих против режима или обеспечивая тактическим снаряжением, которое используется для жестокого подавления демонстраций", - добавили в МИД Канады.

Этот список включает:

  • Хасан Хасанзаде - командующий силами КСИР в Тегеране;
  • Голамхосейн Мохаммади Асл - командующий силами КСИР в провинции Ардебиль;
  • Аббас Нильфорушан - заместитель командующего оперативного командования КСИР;
  • Аббас-Али Мохаммадян - начальник полиции Тегерана;
  • Гасем Дамавандян - старший исполнительный директор Qods Aviation Industries;
  • Надер Хун Сиаваш - директор организации аэрокосмической промышленности;
  • Imen Sanat Zaman Fara - компания по производству снаряжения для силовых структур
  • Ravin Academy - учебный институт, специализирующийся на кибербезопасности.

Напомним, что в понедельник, 27 февраля, Канада ввела новые санкции против Ирана.

Канадское разведывательное агентство расследует сообщения от проживающих в стране людей, получивших угрозы убийством со стороны Ирана.

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