Канада запровадила нові санкції проти Ірану: хто потрапив під обмеження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Канади.

Влада Канади включила ще 12 фізичних осіб до списку санкцій щодо Ірану. Нові фігуранти пов'язані із порушенням прав людини в Ірані.

"У сьогоднішньому списку санкцій високопосадовці Корпусу вартових ісламської революції та сил правопорядку, які брали участь у грубих та систематичних порушеннях прав людини в Ірані", - йдеться у повідомленні.

У список внесли наступних осіб:

Мортеза Світ Агай, командувач воєнізованими формуваннями Басідж у Санандаджі, провінція Курдистан;

Ісмаїл Зорею Куша, губернатор провінції Курдистан;

Сейєх Садег Хоссейні, генерал КВІР і командувач корпусу Бейт аль-Моккадас КВІР у провінції Курдистан;

Рахім Джаханбахш, другий бригадний генерал ЛЕФ і командувач ЛЕФ у провінції Західний Азербайджан.

"Сьогоднішні заходи забороняють вести справи із зазначеними у списку особами, фактично заморожуючи будь-які активи, які вони можуть мати у Канаді. Особи, внесені до списку у зв'язку з грубими та систематичними порушеннями прав людини, також не допускаються до Канади", - додали в МЗС.