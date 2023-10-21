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Канада запровадила нову міграційну програму для українців

Субота 21 жовтня 2023 21:56
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Канада запровадила нову міграційну програму для українців Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади запровадив нову тимчасову міграційну програму, яка дозволяє українцям отримати дозвіл на постійне проживання у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства імміграції Канади.

Прийом заявок на участь у програмі буде відкритий 23 жовтня.

Скористатися нею зможуть громадяни України, чиї близькі родичі мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади. Відповідно до програми, близькими родичами вважаються діти, батьки, бабусі й дідусі, подружжя, а також брати й сестри.

Програма також дозволяє подати заявку громадянам третіх країн, якщо їх дружина чи чоловік мають українське громадянство, але не можуть виїхати з України або ж загинули чи зникли безвісти.

Зараз інформація щодо термінів розгляду заявок та ціни подання немає, однак вона з’явиться 23 жовтня.

Допомога для України від Канади

22 вересня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про надання довгострокової допомоги Україні на суму 482,6 млн доларів. Вона розрахована на три роки.

Також глава канадського уряду пояснив, що частина грошей буде витрачена на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин.

У рамках цих коштів Канада поставить більше танків Leopard 2. Це пов'язано з червневим зобов'язанням Оттави надати допомогу в технічному обслуговуванні та ремонті в Польщі військових танків, переданих союзниками.

Крім того, Канада направить своїх інструкторів і техніків для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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