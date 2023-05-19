Канада запровадила черговий пакет санкцій проти Росії

Про нові санкції було оголошено під час зустрічі лідерів.

"Сьогодні Канада оголосила про запровадження понад 70 нових санкцій, спрямованих проти людей, які підтримують незаконні військові дії Росії та є співучасниками порушень прав людини", - сказав Трюдо.

За його словами, обмежувальні заходи буде запроваджено проти 30 осіб і восьми компаній. Їх внесено до санкційного списку, за те, що вони сприяли "переміщенню українських дітей до Росії".

Окрім цього під санкції потрапили 17 осіб і 18 організацій. Вони надають військові технології та розробки збройним силам Росії, членів сімей осіб, які перебувають під санкціями, та інших.

Санкції проти РФ

Окрім Канади про нові санкції проти держави-терориста повідомили у Сполучених Штатах Америки.

"Наші колективні зусилля відрізали Росію від ключових ресурсів, необхідних для оснащення її збройних сил, і різко обмежують доходи, які Кремль отримує для фінансування своєї військової машини", - йдеться у заяві.

Також у п'ятницю, 19 травня, Великобританія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку увійшли 86 росіян і компаній, зокрема, "Росбанк" та "Тінькофф Банк", 9 організацій, пов'язаних з "Росатомом" та засновник "Російської мідної компанії" Ігор Алтушкін.

Варто зауважити, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) дійшла висновку, що РФ порушила права незаконно вивезених українських дітей на територію Росії. А до цього ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ.