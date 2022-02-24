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Канада запретила авиаперелеты над некоторыми областями Украины

Автор: Наталья Скороход

Канада не рекомендует своим авиаперевозчикам летать над Украиной. Также запрещены перелеты над некоторыми областями нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство транспорта Канады.

Из-за опасной ситуации на востоке Украины, Канада обновила сообщение NOTAM. Авиаперевозчикам и владельцам частных самолетов запрещается входить в воздушные пространства Днепропетровской области и Крыма.

"В ответ на повышенный риск на востоке Украины мы обновили наш NOTAM, чтобы запретить канадским авиаперевозчикам и владельцам самолетов, зарегистрированных в Канаде, входить в Днепропетровскую и Симферопольскую области воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Также авиаперевозчикам Канады не рекомендуют вообще летать над Украиной.

"Мы также рекомендуем эксплуатантам не заходить в остальную часть воздушного пространства Украины (Киев, Львов и Одесса)", - отметили в министерстве транспорта Канады.

Напомним, что сегодняшней ночью не будут работать три аэропорта в Украине. Первыми закрылись аэропорты Харькова и Днепра.

Также сообщалось, что аэропорт Запорожья приостановил работу. Он откроется утром 24 февраля.

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