Канада запретила авиаперелеты над некоторыми областями Украины

Из-за опасной ситуации на востоке Украины, Канада обновила сообщение NOTAM. Авиаперевозчикам и владельцам частных самолетов запрещается входить в воздушные пространства Днепропетровской области и Крыма.

"В ответ на повышенный риск на востоке Украины мы обновили наш NOTAM, чтобы запретить канадским авиаперевозчикам и владельцам самолетов, зарегистрированных в Канаде, входить в Днепропетровскую и Симферопольскую области воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Также авиаперевозчикам Канады не рекомендуют вообще летать над Украиной.

"Мы также рекомендуем эксплуатантам не заходить в остальную часть воздушного пространства Украины (Киев, Львов и Одесса)", - отметили в министерстве транспорта Канады.