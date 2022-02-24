Канада заборонила авіаперельоти над деякими областями України

Канада не рекомендує своїм авіаперевізникам літати над Україною. Також заборонені перельоти над деякими областями нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство транспорту Канади.
Через небезпечну ситуацію на сході України, Канада оновила повідомлення NOTAM. Авіаперевізникам і власникам приватних літаків забороняється входити в повітряні простори Дніпропетровської області та Криму.
"У відповідь на підвищений ризик на сході України ми оновили наш NOTAM, щоб заборонити канадським авіаперевізникам і власникам літаків, зареєстрованих в Канаді, входити в Дніпропетровську і Сімферопольську області повітряного простору", - йдеться в повідомленні.
Також авіаперевізникам Канади не рекомендують взагалі літати над Україною.
"Ми також рекомендуємо експлуатантам не заходити в іншу частину повітряного простору України (Київ, Львів та Одеса)", - зазначили в Міністерстві транспорту Канади.
Нагадаємо, що сьогоднішньої ночі не працюватимуть три аеропорти в Україні. Першими закрилися аеропорти Харкова і Дніпра.
Також повідомлялося, що аеропорт Запоріжжя призупинив роботу. Він відкриється вранці 24 лютого.