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Канада заборонила авіаперельоти над деякими областями України

Автор: Наталья Скороход

Канада не рекомендує своїм авіаперевізникам літати над Україною. Також заборонені перельоти над деякими областями нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство транспорту Канади.

Через небезпечну ситуацію на сході України, Канада оновила повідомлення NOTAM. Авіаперевізникам і власникам приватних літаків забороняється входити в повітряні простори Дніпропетровської області та Криму.

"У відповідь на підвищений ризик на сході України ми оновили наш NOTAM, щоб заборонити канадським авіаперевізникам і власникам літаків, зареєстрованих в Канаді, входити в Дніпропетровську і Сімферопольську області повітряного простору", - йдеться в повідомленні.

Також авіаперевізникам Канади не рекомендують взагалі літати над Україною.

"Ми також рекомендуємо експлуатантам не заходити в іншу частину повітряного простору України (Київ, Львів та Одеса)", - зазначили в Міністерстві транспорту Канади.

Нагадаємо, що сьогоднішньої ночі не працюватимуть три аеропорти в Україні. Першими закрилися аеропорти Харкова і Дніпра.

Також повідомлялося, що аеропорт Запоріжжя призупинив роботу. Він відкриється вранці 24 лютого.

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