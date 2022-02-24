ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Канада запретила авиаперелеты над некоторыми областями Украины

Новина українською →
Канада, Четверг 24 февраля 2022 04:24
Канада запретила авиаперелеты над некоторыми областями Украины Фото: Канада запретила авиаперелеты над некоторыми областями Украины (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Канада не рекомендует своим авиаперевозчикам летать над Украиной. Также запрещены перелеты над некоторыми областями нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство транспорта Канады.

Из-за опасной ситуации на востоке Украины, Канада обновила сообщение NOTAM. Авиаперевозчикам и владельцам частных самолетов запрещается входить в воздушные пространства Днепропетровской области и Крыма.

"В ответ на повышенный риск на востоке Украины мы обновили наш NOTAM, чтобы запретить канадским авиаперевозчикам и владельцам самолетов, зарегистрированных в Канаде, входить в Днепропетровскую и Симферопольскую области воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Также авиаперевозчикам Канады не рекомендуют вообще летать над Украиной.

"Мы также рекомендуем эксплуатантам не заходить в остальную часть воздушного пространства Украины (Киев, Львов и Одесса)", - отметили в министерстве транспорта Канады.

Напомним, что сегодняшней ночью не будут работать три аэропорта в Украине. Первыми закрылись аэропорты Харькова и Днепра.

Также сообщалось, что аэропорт Запорожья приостановил работу. Он откроется утром 24 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина