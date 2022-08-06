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Канада запрещает импорт пистолетов в страну: когда заработает ограничение

Фото: Канада вводит запрет на импорт пистолетов в страну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада запретит импорт пистолетов с 19 августа. Эта мера будет действовать до тех пор, пока парламент не примет новые строгие правила оборота оружия в стране, включая постоянный запрет на ввоз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Премьер-министр Джастин Трюдо предложил закон, известный как законопроект C-21, через несколько дней после стрельбы в начальной школе Техаса в мае, в результате которой погиб 21 человек.

Законопроект сделает невозможным покупку, продажу, передачу или импорт пистолетов в любую точку страны. В отличие от США, владение огнестрельным оружием не закреплено в конституции Канады, но огнестрельное оружие по-прежнему популярно, особенно в сельских районах страны.

Ранее мы писали, что Канада намерена направить до 225 военных инструкторов в Великобританию для обучения украинских военнослужащих.

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