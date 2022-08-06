RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Канада забороняє імпорт пістолетів в країну: коли запрацює обмеження

Фото: Канада вводить заборону на імпорт пістолетів в країну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада заборонить імпорт пістолетів з 19 серпня. Цей захід буде діяти до тих пір, поки парламент не прийме нові суворі правила обороту зброї в країні, включаючи постійну заборону на ввезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо запропонував закон, відомий як законопроект C-21, через кілька днів після стрілянини в початковій школі Техасу в травні, в результаті якої загинула 21 людина.

Законопроект унеможливить купівлю, продаж, передачу або імпорт пістолетів в будь-яку точку країни. На відміну від США, володіння вогнепальною зброєю не закріплено в Конституції Канади, але вогнепальна зброя як і раніше популярна, особливо в сільських районах країни.

Раніше ми писали, що Канада має намір направити до 225 військових інструкторів до Великобританії для навчання українських військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада