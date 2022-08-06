ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Канада запрещает импорт пистолетов в страну: когда заработает ограничение

Новина українською →
Оттава, Суббота 06 августа 2022 06:46
Канада запрещает импорт пистолетов в страну: когда заработает ограничение Фото: Канада вводит запрет на импорт пистолетов в страну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада запретит импорт пистолетов с 19 августа. Эта мера будет действовать до тех пор, пока парламент не примет новые строгие правила оборота оружия в стране, включая постоянный запрет на ввоз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Премьер-министр Джастин Трюдо предложил закон, известный как законопроект C-21, через несколько дней после стрельбы в начальной школе Техаса в мае, в результате которой погиб 21 человек.

Законопроект сделает невозможным покупку, продажу, передачу или импорт пистолетов в любую точку страны. В отличие от США, владение огнестрельным оружием не закреплено в конституции Канады, но огнестрельное оружие по-прежнему популярно, особенно в сельских районах страны.

Ранее мы писали, что Канада намерена направить до 225 военных инструкторов в Великобританию для обучения украинских военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
ВСУ отбили атаку на Лозовое, а оккупанты пытаются захватить Соледар, - Генштаб
ВСУ отбили атаку на Лозовое, а оккупанты пытаются захватить Соледар, - Генштаб
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз