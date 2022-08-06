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Канада забороняє імпорт пістолетів в країну: коли запрацює обмеження

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Оттава, Субота 06 серпня 2022 06:46
Канада забороняє імпорт пістолетів в країну: коли запрацює обмеження Фото: Канада вводить заборону на імпорт пістолетів в країну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада заборонить імпорт пістолетів з 19 серпня. Цей захід буде діяти до тих пір, поки парламент не прийме нові суворі правила обороту зброї в країні, включаючи постійну заборону на ввезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо запропонував закон, відомий як законопроект C-21, через кілька днів після стрілянини в початковій школі Техасу в травні, в результаті якої загинула 21 людина.

Законопроект унеможливить купівлю, продаж, передачу або імпорт пістолетів в будь-яку точку країни. На відміну від США, володіння вогнепальною зброєю не закріплено в Конституції Канади, але вогнепальна зброя як і раніше популярна, особливо в сільських районах країни.

Раніше ми писали, що Канада має намір направити до 225 військових інструкторів до Великобританії для навчання українських військовослужбовців.

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