Канада закрывает воздушное пространство для самолетов РФ

Канада присоединилась к инициативе многих стран закрыть воздушное пространство для российских самолетов из-за вторжения войск РФ на территорию Украины.
Об этом сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра в Twitter.
По словам чиновника, запрет вводится немедленно, то есть с 27 февраля.
"Воздушное пространство Канады закрывается немедленно для всех российских самолетов. Мы привлечем Россию к ответственности за ее неспровоцированные нападения на Украину", - написал Альгабра.
Напомним, что ранее небо для самолетов Российской Федерации закрыли во Франции, а также в Германии. Запрет начинает действовать с вечера 27 февраля.
Также немецкие СМИ сообщили, что из-за войны России против Украины все страны Европейского Союза планируют закрыть свое воздушное пространство для авиакомпаний РФ.