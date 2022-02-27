Канада закриває повітряний простір для літаків РФ

Канада доєдналася до ініціативи багатьох країн закрити повітряний простір для російських літаків через вторгнення військ РФ на територію України.

Про це повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра у Twitter .

За словами чиновника, заборона вводиться негайно, тобто з 27 лютого.

"Повітряний простір Канади закривається негайно для всіх російських літаків. Ми притягнемо Росію до відповідальності за її неспровоковані напади на Україну", - написав Альгабра.

Нагадаємо, що раніше небо для літаків Російської Федерації закрили у Франції, а також у Німеччині. Заборона починає діяти з вечора 27 лютого.