RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Канада закриває повітряний простір для літаків РФ

Автор: Світлана Мащенко

Канада доєдналася до ініціативи багатьох країн закрити повітряний простір для російських літаків через вторгнення військ РФ на територію України.

Про це повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра у Twitter.

За словами чиновника, заборона вводиться негайно, тобто з 27 лютого.

"Повітряний простір Канади закривається негайно для всіх російських літаків. Ми притягнемо Росію до відповідальності за її неспровоковані напади на Україну", - написав Альгабра.

Нагадаємо, що раніше небо для літаків Російської Федерації закрили у Франції, а також у Німеччині. Заборона починає діяти з вечора 27 лютого.

Також німецькі ЗМІ повідомили, що через війну Росії проти України всі країни Європейського Союзу планують закрити свій повітряний простір для авіакомпаній РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України