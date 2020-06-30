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Канада продолжит обязательства о 14-дневном карантине для путешественников

Новости » Общество     30.06.2020 - 07:57
Канада продолжит обязательства о 14-дневном карантине для путешественников
Фото: флаг Канады (twitter/cbc)

По прибытию в Канаду гражданам нужно будет 14 дней быть на самоизоляции

Правительство Канады планирует продлить карантинные правила, требующие 14-дневной самоизоляции для путешественников. Срок действующих правил завершается во вторник, 30 июня.

Об этом сообщает CBC News.

Информацию канадскому изданию на условиях анонимности сообщил федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.

"Правительство намерено продолжать 14-дневную обязательную самоизоляцию в соответствии с федеральным Законом о карантине, который действует с 25 марта", - сказал чиновник.

Он не уточнил, на какой срок будут продлены правила. Согласно им, всем возвращающимся из путешествий канадцам положено изолироваться в течение 14 дней. За это время путешественник должен сообщить о развитии любых симптомов COVID-19.

Запрещено уходить на самоизоляцию в место, где человек может с кем-либо контактировать, особенно с пожилыми людьми.

Напомним, в Украине длится адаптивный карантин, однако за последнюю неделю число заразившихся коронавирусом высокое, так что к ослаблению карантина не готовы Киев и 11 областей.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Канадакарантинизоляция
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