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Канада закрила кордони для туристів до 31 липня

Новини » В світі     01.07.2020 - 02:17
Канада закрила кордони для туристів до 31 липня
Фото: прапор Канади (canadiancor.com)

Після прибуття в Канаду мандрівникам потрібно буде 14 днів бути на самоізоляції

Влада Канади продовжила заборону на в'їзд в країну для іноземців до 31 липня. При цьому заборона не поширюється, зокрема, на громадян США і постійних резидентів Канади та дипломатів.

Про це повідомляє телеканал CBC з посиланням на заяву представника Агентства прикордонної служби Канади Ребеки Пурді.

За її словами, рішення прийнято з міркувань охорони громадського здоров'я.

Цей наказ - один з низки надзвичайних нових заходів, введених 16 березня для припинення поширення коронавірусу, який забороняє більшості іноземних громадян в'їжджати в Канаду, якщо вони прибувають з іншої країни, крім США.

Існують винятки для членів екіпажу повітряного судна, дипломатів і найближчих родичів громадян Канади. Деякі сезонні працівники, доглядальниці та іноземні студенти також є винятком.

Зазначається, що порядок, згідно з яким мандрівники мають поміщатися на карантин на 14 днів після прибуття, також продовжено до кінця серпня.

За останніми даними, у Канаді понад 103 тис. заражених коронавірусом, померли понад 8,5 тис. пацієнтів.

Нагадаємо, уряд Канади планує продовжити карантинні правила, що вимагають 14-денну самоізоляцію для мандрівників.

Як повідомляло РБК-Україна, Канада увійшла у список країн, громадянам яких з 1 липня буде дозволено приїжджати в ЄС

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Автор: News Editor 1

Теги Новини України КанадавъездКоронавірус
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