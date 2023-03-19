Канада закликала Туреччину пришвидшити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО

Канада рішуче підтримала рішення Швеції та Фінляндії щодо вступу до НАТО та закликала Туреччину якомога швидше схвалити заявку не лише Фінляндії, а й Швеції.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням її Twitter .

“Канада вітає рішення Туреччини розпочати процес ратифікації прийому Фінляндії до НАТО та наголошує на важливості швидкого завершення процедури вступу Швеції”, - заявила Жолі.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО зміцнить Альянс та суттєво сприятиме євроатлантичній безпеці, вважає міністр.

Раніше ми повідомляли, що Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили у телефонній розмові процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Нагадаємо, Сполучені Штати закликали Туреччину та Угорщину якнайшвидше ратифікувати протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

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