Білий дім закликав Туреччину та Угорщину ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Сполучені Штати закликали Туреччину та Угорщину якнайшвидше ратифікувати протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
"Ми закликаємо Туреччину швидко ратифікувати протоколи про приєднання Швеції", - заявив він.
Салліван додав, що Угорщина також має працювати над завершенням свого процесу ратифікації протоколів як для Фінляндії, так і для Швеції без зволікання.
Водночас Білий дім привітав рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана схвалити вступ Фінляндії до альянсу.
"Швеція і Фінляндія - сильні, здібні партнери, що поділяють цінності НАТО, які зміцнять Альянс і зроблять свій внесок у європейську безпеку. Сполучені Штати вважають, що обидві країни мають стати членами НАТО якнайшвидше", - наголосив Салліван.
Нагадаємо, що сьогодні Туреччина ухвалила рішення розпочати процес ратифікації у парламенті прийняття Фінляндії до НАТО.
Угорщина вирішила проголосувати за членство Фінляндії до НАТО вже 27 березня. Питання ратифікації заявки Швеції на вступ до Альянсу розглядатимуться пізніше.
Раніше в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.
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