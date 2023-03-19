Канада призвала Турцию ускорить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО

Канада решительно поддержала решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО и призвала Турцию как можно скорее одобрить заявку не только Финляндии, но и Швеции.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter .

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепит Альянс и будет существенно способствовать евроатлантической безопасности, считает министр.

Ранее мы сообщали, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в телефонном разговоре процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО .

Напомним,Соединенные Штаты призвали Турцию и Венгрию как можно быстрее ратифицировать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

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