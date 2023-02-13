Канада закликала своїх громадян негайно покинути територію Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Канади.

Також канадців повідомили, що варто уникати подорожей до Білорусі через ризик вибіркового застосування місцевих законів та війну Росії проти України.

"Спроможність посольства Канади у Польщі надавати консульські послуги у Білорусі дуже обмежена", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Посольство США в Москві закликало своїх громадян терміново залишити територію Російської Федерації. Зокрема, через непередбачувані наслідки вторгнення російських військ в Україну.

Раніше посольство США в Москві вже закликало своїх громадян залишити територію РФ. Це було восени, а також на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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