Канада призвала своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Канады.

Также канадцы сообщили, что следует избегать путешествий в Беларусь из-за риска выборочного применения местных законов и войну России против Украины.

"Способность посольства Канады в Польше предоставлять консульские услуги в Беларуси очень ограничена", - говорится в сообщении.

Напомним, что Посольство США в Москве призвало своих граждан срочно покинуть территорию Российской Федерации. В частности, из-за непредсказуемых последствий вторжения российских войск в Украину.

Ранее посольство США в Москве уже призвало своих граждан покинуть территорию РФ. Это было осенью, а также в начале российского полномасштабного вторжения в Украину.

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