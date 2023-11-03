Канада закликала РФ повернутися до договору про заборону ядерних випробувань

Канада розчарована виходом Росією з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань й закликає Москву змінити своє рішення.

"Канада глибоко розчарована рішенням РФ відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що договір про заборону ядерних випробувань є важливим елементом міжнародного миру й безпеки.

"Канада закликає РФ змінити своє рішення, а тим часом очікує повного дотримання Росією глобального правила проти ядерних випробувань", - йдеться у повідомленні.

Канада також закликала усі інші держави якомога швидше ратифікувати ДВЗЯВ.

"Лише працюючи разом, ми зможемо назавжди припинити ядерні випробування", - підсумували у МЗС.

Договір про заборону ядерних випробувань

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань було прийнято у 1996 році. Його підписали 185 країн і ратифікували 170, включаючи три держави, які мають ядерну зброю: Францію, Росію та Великобританію.

Однак для набуття чинності Договір має бути підписаний та ратифікований 44 конкретними державами, які мають ядерні технології, вісім з яких ще не ратифікували: Китай, Єгипет, Індія, Іран, Ізраїль, КНДР, Пакистан та США.

Ядерна загроза від Кремля

За даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

При цьому президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента Росії Володимира Путіна "реальна".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.