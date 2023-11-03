Канада призвала РФ вернуться к договору о запрете ядерных испытаний

Канада разочарована выходом России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и призывает Москву изменить свое решение.

"Канада глубоко разочарована решением РФ отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что договор о запрещении ядерных испытаний является важным элементом международного мира и безопасности.

"Канада призывает РФ изменить свое решение, а тем временем ожидает полного соблюдения Россией глобального правила против ядерных испытаний", - говорится в сообщении.

Канада также призвала все другие государства как можно скорее ратифицировать ДВЗЯИ.

"Только работая вместе, мы сможем навсегда прекратить ядерные испытания", - подытожили в МИД.

Договор о запрещении ядерных испытаний

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в 1996 году. Его подписали 185 стран и ратифицировали 170, включая три государства, обладающих ядерным оружием: Францию, Россию и Великобританию.

Однако для вступления в силу Договор должен быть подписан и ратифицирован 44 конкретными государствами, обладающими ядерными технологиями, восемь из которых еще не ратифицировали: Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, КНДР, Пакистан и США.

Ядерная угроза от Кремля

По данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны президента России Владимира Путина "реальна".

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