Канада выводит из Украины часть своих военных в другие страны Европы

Министерство обороны Канады выводит из Украины в другие страны Европы часть своих военных. Как пояснили в канадском оборонном ведомстве, решение принято в связи с угрозой вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Канады .

Как отметили в оборонном ведомстве, передислокация канадских военных из Украины в другие страны Европы связана со сложной оперативной обстановкой, вызванной угрозой вторжения России. В Минобороны подчеркнули, что выводят своих военных временно.

"Перемещение персонала Объединенной оперативной группы - Украина (JTF-U) не означает окончания миссии, а позволяет переориентировать усилия, обеспечивая при этом безопасность представителей Вооруженных сил Канады", - уточнили в ведомстве.

В Минобороны Канады не назвали ни количество выводимых из Украины военных, ни страны, куда их передислоцировали.