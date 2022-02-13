Канада виводить з України частину своїх військових в інші країни Європи

Міністерство оборони Канади виводить з України в інші країни Європи частину своїх військових. Як пояснили в канадському оборонному відомстві, рішення прийнято у зв'язку із загрозою вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Канади.
Як зазначили в оборонному відомстві, передислокація канадських військових з України в інші країни Європи пов'язана зі складною оперативною обстановкою, викликаною загрозою вторгнення Росії. У Міноборони підкреслили, що виводять своїх військових тимчасово.
"Переміщення персоналу Об'єднаної оперативної групи - Україна (JTF-U) не означає закінчення місії, а дозволяє переорієнтувати зусилля, забезпечуючи при цьому безпеку представників Збройних сил Канади", - уточнили у відомстві.
У Міноборони Канади не назвали ні кількість виведених з України військових, ні країни, куди їх передислокували.
Нагадаємо, на початку лютого Канада перемістила частину своїх військових у західні регіони України.
Зазначимо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван не зміг назвати точну дату вторгнення Росії в Україну.