Канада выделит ВСУ 4,65 млн долларов на подготовку военных и медоборудование

Канада выделит 4,65 млн долларов на поддержку программ по подготовке Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Министр уточнила, что будет профинансирована закупка для армии оборудования для оказания первой помощи и обучение военных.

"Сегодня, чтобы помочь укрепить стойкость Украины, мы выделяем 4,65 миллиона долларов на поддержку подготовки Вооруженных сил Украины. Это финансирование обеспечит оборудование для оказания первой помощи и обучение военной полиции ВСУ", - заявила Фриланд

Она добавила, что Канада безоговорочно поддерживает народ Украины и продолжить оказывать давлению на Россию.

"Мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства согласно международному праву и не будет соблюдать суверенитет Украины", - заявила глава МИД Канады.

Напомним, Канада по-прежнему осуждает вхождение Крымского полуострова в состав России и не признает итоги выборов президента РФ на этой территории.