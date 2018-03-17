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Канада выделит ВСУ 4,65 млн долларов на подготовку военных и медоборудование

НовостиПолитика    17.03.2018 - 00:15
Фото: Христя Фриланд (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Христя Фриланд (flickr.com/worldeconomicforum)

Глава МИД Канады пообещала продолжение давления на Россию, в том числе посредством экономических санкций

Канада выделит 4,65 млн долларов на поддержку программ по подготовке Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Министр уточнила, что будет профинансирована закупка для армии оборудования для оказания первой помощи и обучение военных.

"Сегодня, чтобы помочь укрепить стойкость Украины, мы выделяем 4,65 миллиона долларов на поддержку подготовки Вооруженных сил Украины. Это финансирование обеспечит оборудование для оказания первой помощи и обучение военной полиции ВСУ", - заявила Фриланд

Она добавила, что Канада безоговорочно поддерживает народ Украины и продолжить оказывать давлению на Россию.

"Мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства согласно международному праву и не будет соблюдать суверенитет Украины", - заявила глава МИД Канады.

Напомним, Канада по-прежнему осуждает вхождение Крымского полуострова в состав России и не признает итоги выборов президента РФ на этой территории.

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Теги: Вооруженные силы Украины, Канада, помощь
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