Канада виділить ЗСУ 4,65 млн доларів на підготовку військових та медобладнання

Канада виділить 4,65 млн доларів на підтримку програм з підготовки Збройних сил України. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд.

Міністр уточнила, що буде профінансована закупівля для армії обладнання для надання першої допомоги та навчання військових.

"Сьогодні, щоб допомогти зміцнити стійкість України, ми виділяємо 4,65 мільйона доларів на підтримку підготовки Збройних сил України. Це фінансування забезпечить обладнання для надання першої допомоги і навчання військової поліції ЗСУ", - заявила Фріланд

Вона додала, що Канада беззастережно підтримує народ України і продовжити чинити тиск на Росію.

"Ми будемо продовжувати чинити тиск, у тому числі за допомогою економічних санкцій, поки Росія не виконає свої зобов'язання згідно з міжнародним правом і не буде дотримуватися суверенітету України", - заявила глава МЗС Канади.

Нагадаємо, Канада як і раніше засуджує входження Кримського півострова до складу Росії і не визнає підсумки виборів президента РФ на цій території.