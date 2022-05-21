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Канада выделит Украине дополнительный кредит почти на 200 млн долларов

Фото: Канада выделит Украине дополнительный кредит (flickr.com)
Автор: Роман Мирончук

Канада предоставит Украине дополнительный кредит на 250 миллионов канадских долларов, что составляет около 195 миллионов долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Канады.

"Сегодня на встрече министров финансов и управляющих центральных банков G7 в Германии достопочтенная Христя Фриланд, вице-премьер и министр финансов, объявила о выделении Украине дополнительного кредита в размере 250 миллионов долларов через счет для Украины, администрируемый МВФ", - говорится в сообщении.

В общей сложности Канада в этом году предоставила Украине финансовую помощь в размере до 1,87 миллиарда канадских долларов.

"Эти средства являются дополнением к крупной сумме, выделенной на военную помощь, гуманитарные интервенции и меры, связанные с иммиграцией", - отметил Минфин Канады.

В ведомстве также заявили, что вместе со своими союзниками из "Большой семерки" (G7) Канада продолжит поддерживать Украину в защите суверенитета и демократии.

Напомним, страны G7 выделили Украине почти 20 млрд долларов помощи.

Мы также писали о том, что Канада ввела новые санкции против России.

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