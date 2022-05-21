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Канада виділить Україні додатковий кредит майже на 200 млн доларів

Фото: Канада виділить Україні додатковий кредит (flickr.com)
Автор: Роман Мирончук

Канада надасть Україні додатковий кредит на 250 мільйонів канадських доларів, що становить близько 195 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Міністерство фінансів Канади.

"Сьогодні на зустрічі міністрів фінансів і керуючих центральних банків G7 в Німеччині високоповажна Христя Фріланд, віце-прем'єр і міністр фінансів, оголосила про виділення Україні додаткового кредиту в розмірі 250 мільйонів доларів через рахунок для України, який адмініструється МВФ", - йдеться в повідомленні.

В цілому Канада в цьому році надала Україні фінансову допомогу в розмірі до 1,87 мільярда канадських доларів.

"Ці кошти є доповненням до великої суми, виділеної на військову допомогу, гуманітарні інтервенції та заходи, пов'язані з імміграцією", - зазначив Мінфін Канади.

У відомстві також заявили, що разом зі своїми союзниками з "Великої сімки" (G7) Канада продовжить підтримувати Україну в захисті суверенітету і демократії.

Нагадаємо, країни G7 виділили Україні майже 20 млрд доларів допомоги.

Ми також писали про те, що Канада ввела нові санкції проти Росії.

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