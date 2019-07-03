Канада выделит на поддержку Украины 45 млн долларов

Правительство Канады выделяет свыше 45 миллионов долларов США на поддержку Украины. Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе брифинга в Торонто, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу правительства страны.

Отмечается, что в том числе будет передано 25 миллионов долларов для реализации инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты реформ в Украине.

"Канада также принимает конкретные меры против продолжения российской агрессии в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что следующая конференция по реформам в Украине состоится в Литве в Вильнюсе в 2020 году.

Напомним, на прошлой неделе Сенат Конгресса сша одобрил проект военного бюджета, который предусматривает предоставление Украине военной помощи на 300 млн долларов. Как отмечается в документе, инициатива "позволяет выделить до 300 млн на помощь Украине в сфере обороны, из которых 100 млн доступно только для летального вооружения".

Проект направлен на предоставление Киеву ракет для систем береговой обороны и противокорабельных ракет.