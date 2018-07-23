Канада намерена продолжать поддержку гражданского общества в Украине

Канада выделит 4,75 млн долларов для укрепления женского движения в Украине. Об этом сообщила министр международного развития Канады Мари-Клод Бибо в ходе пресс-конференции по итогам ее визита в Украину 18-23 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, министр рассказала о переговорах с украинскими должностными лицами в Киеве и о перспективах двустороннего сотрудничества.

По ее словам, "Украинский женский фонд" был выбран для воплощения инициативы канадской организации.

"Мы выделяем 4,75 млн долларов для укрепления женского движения в Украине. "Украинский женский фонд" получает грант на проект", - сказала министр.

Она также отметила, что Канада намерена продолжать поддержку гражданского общества в Украине.

Отметим, "Украинский женский фонд" – это международная благотворительная организация, основана в 2000 году. Оказывает финансовую, информационную и консультативную помощь организациям гражданского общества (ОГО) из Украины, Молдовы и Беларуси.

УЖФ является членом Международной сети женских фондов и Форума благотворителей Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 2014 года Канада объявила о реализации в Украине более 60 проектов на сумму более 400 млн канадских долларов.

Кроме того, как писало РБК-Украина, министр международного развития страны Мари-Клод Бибо Канада анонсировала 30 млн технической помощи Канады для Украины.