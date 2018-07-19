Канада реалізувала понад 60 проектів в Україні з 2014 року, - Гройсман
Канада твердо підтримує Україну у відновленні територіальної цілісності та відбитті агресії Росії
Починаючи з 2014 року Канада оголосила про реалізацію в Україні понад 60 проектів на суму понад 400 млн канадських доларів. Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за результатами зустрічі з міністром міжнародного розвитку та франкофонії Канади Марі-Клод Бібо.
Він зазначив, що Канада твердо підтримує Україну у відновленні територіальної цілісності та відбитті агресії Росії.
"Також для нас важлива підтримка Канадою внутрішніх реформ України. Адже, починаючи з 2014 року Канада оголосила про реалізацію понад 60 проектів на суму понад 400 млн канадських доларів", - написав прем’єр.
Також подякував за готовність прийняти наступну міжнародну конференцію з питань реформ в Україні.
Канада посідає особливе місце для України. Нас пов’язує довга історія та тепла дружба. В такий важкий час для України ми...Опубліковано Volodymyr Groysman Четвер, 19 липня 2018 р.
Нагадаємо, міністр міжнародного розвитку країни Марі-Клод Бібо анонсувала 30 млн технічної допомоги Канади для України.