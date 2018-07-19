Канада виділить 30 млн технічної допомоги для України

Кошти будуть виділені з пріоритетом на жінок і незахищені групи

Міністр міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо анонсувала 30 млн технічної допомоги для України. Про це повідомив посол України в Канаді в Twitter.

"Канадський міністр міжнародного розвитку Марі-Клод Бібо тільки що оголосила про 30 млн технічної допомоги з фокусом на growth for everyone і з пріоритетом на жінок і незахищені групи", - розповів він.

Крім того, глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман сьогодні провів зустріч з Марі-Клод Бібо.

Також перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів обговорив з Марі-Клод Бібо перспективи співробітництва Україна-Канада.

У ході зустрічі було зазначено, що експорт українських товарів до Канади за 5 місяців цього року склав 26,6 млн доларів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада готова прийняти наступну міжнародну конференцію з питань реформ в Україні.