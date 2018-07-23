Канада виділить 4,75 млн доларів для зміцнення жіночого руху в Україні

Канада має намір продовжувати підтримку громадянського суспільства в Украіні

Канада виділить 4,75 млн доларів для зміцнення жіночого руху в України. Про це повідомила міністр міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо в ході прес-конференції за підсумками її візиту в Україну 18-23 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, міністр розказала про переговори з українськими посадовими особами в Києві і про перспективи двостороннього співробітництва.

За її словами, "Український жіночий фонд" було обрано для втілення ініціативи канадської організації.

"Ми виділяємо 4,75 млн доларів для зміцнення жіночого руху в Україні. Український жіночий фонд отримує грант на проект", - сказала міністр.

Вона також зазначила, що Канада має намір продовжувати підтримку громадянського суспільства в Украіні.

Зазначимо, Украінський жіночий фонд – це міжнародна благодійна організація, заснована у 2000 році. Надає фінансову, інформаційну і консультативну допомогу організаціям громадянського суспільства (ОГС) з України, Молдови і Білорусі.

УЖФ є членом Міжнародної мережі жіночих фондів та Форуму благодійників України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з 2014 року Канада оголосила про реалізацію в Україні понад 60 проектів на суму понад 400 млн канадських доларів.

Окрім того, як писало РБК-Україна, міністр міжнародного розвитку країни Марі-Клод Бібо Канада анонсувала 30 млн технічної допомоги Канади для України.