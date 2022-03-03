Канада вводит санкции против энергетики РФ: пострадают чиновники Роснефти и Газпрома

Канада вводит дополнительные санкции против энергетического сектора Российской Федерации из-за войны в Украине. Об этом заявили министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады .

"Эти меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

10 ключевых лиц из двух важных компаний энергетического сектора России - "Роснефти" и "Газпрома".

Напомним, что Канада также рассматривает отмену виз для украинцев. Это касается тех лиц, которые вынуждены покинуть Украину из-за войны.

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