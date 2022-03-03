Канада вводить санкції проти енергетики РФ: постраждають чиновники Роснефти і Газпрому

Канада вводить додаткові санкції проти енергетичного сектору Російської Федерації через війну в Україні. Про це заявили міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади .

"Ці заходи покликані чинити додатковий тиск на керівництво Росії, щоб воно припинило порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

10 ключових осіб з двох важливих компаній енергетичного сектора Росії - "Роснафти" і "Газпрому".

Нагадаємо, що Канада також розглядає скасування віз для українців. Це стосується тих осіб, які змушені покинути Україну через війну.

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