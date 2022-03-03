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Канада вводит санкции против энергетики РФ: пострадают чиновники Роснефти и Газпрома

Новина українською →
Канада, Четверг 03 марта 2022 07:07
Канада вводит санкции против энергетики РФ: пострадают чиновники Роснефти и Газпрома Фото: Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Канада вводит дополнительные санкции против энергетического сектора Российской Федерации из-за войны в Украине. Об этом заявили министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

Мелани Жоли объявила о новых санкциях в соответствии с Положением об особых экономических мерах в ответ на неоправданное вторжение России в Украину. Они коснулись 10 ключевых лиц из двух важных компаний энергетического сектора России - "Роснефти" и "Газпрома".

"Эти меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Канада предпринимает эти действия вместе со своими международными партнерами и союзниками и в знак солидарности с правительством и народом Украины.

Страна продолжит консультации с партнерами о введении дальнейших санкций, если Россия продолжит свою агрессию против Украины.

Ожидается, что санкции вступят в силу в ближайшие дни благодаря сделанным распоряжениям.

"Канада поддерживает Украину и ее народ непоколебимо. На каждый акт агрессии руководства России мы будем и впредь отвечать мерами, направленными на ослабление ее способности вести войну. Поскольку ужасные события в Украине продолжают разворачиваться на наших глазах, становится ясно, что необходимо сделать еще больше. Те, кто помогает и подстрекает российскую агрессию, будут привлечены к ответственности. Канада поддерживает Украину", - говорится в заявлении Мелани Жоли.

Напомним, что Канада также рассматривает отмену виз для украинцев. Это касается тех лиц, которые вынуждены покинуть Украину из-за войны.

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