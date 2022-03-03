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Канада вводить санкції проти енергетики РФ: постраждають чиновники Роснефти і Газпрому

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Канада, Четвер 03 березня 2022 07:07
Канада вводить санкції проти енергетики РФ: постраждають чиновники Роснефти і Газпрому Фото: Мелані Жолі, міністр закордонних справ Канади (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Канада вводить додаткові санкції проти енергетичного сектору Російської Федерації через війну в Україні. Про це заявили міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.

Мелані Жолі оголосила про нові санкції відповідно до Положення про особливі економічні заходи у відповідь на невиправдане вторгнення Росії в Україну. Вони торкнулися 10 ключових осіб з двох важливих компаній енергетичного сектора Росії - "Роснафти" і "Газпрому".

"Ці заходи покликані чинити додатковий тиск на керівництво Росії, щоб воно припинило порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

Відзначається, що Канада робить ці дії разом зі своїми міжнародними партнерами і союзниками і на знак солідарності з урядом і народом України.

Країна продовжить консультації з партнерами про введення подальших санкцій, якщо Росія продовжить свою агресію проти України.

Очікується, що санкції набудуть чинності в найближчі дні завдяки зробленим розпорядженням.

"Канада підтримує Україну та її народ непохитно. На кожен акт агресії керівництва Росії ми будемо і надалі відповідати заходами, спрямованими на ослаблення її здатності вести війну. Оскільки жахливі події в Україні продовжують розгортатися на наших очах, стає ясно, що необхідно зробити ще більше. Ті, хто допомагає і підбурює російську агресію, будуть притягнуті до відповідальності. Канада підтримує Україну", - йдеться в заяві Мелані Жолі.

Нагадаємо, що Канада також розглядає скасування віз для українців. Це стосується тих осіб, які змушені покинути Україну через війну.

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