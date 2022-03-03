Канада вводить санкції проти енергетики РФ: постраждають чиновники Роснефти і Газпрому
Канада вводить додаткові санкції проти енергетичного сектору Російської Федерації через війну в Україні. Про це заявили міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.
Мелані Жолі оголосила про нові санкції відповідно до Положення про особливі економічні заходи у відповідь на невиправдане вторгнення Росії в Україну. Вони торкнулися 10 ключових осіб з двох важливих компаній енергетичного сектора Росії - "Роснафти" і "Газпрому".
"Ці заходи покликані чинити додатковий тиск на керівництво Росії, щоб воно припинило порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.
Відзначається, що Канада робить ці дії разом зі своїми міжнародними партнерами і союзниками і на знак солідарності з урядом і народом України.
Країна продовжить консультації з партнерами про введення подальших санкцій, якщо Росія продовжить свою агресію проти України.
Очікується, що санкції набудуть чинності в найближчі дні завдяки зробленим розпорядженням.
"Канада підтримує Україну та її народ непохитно. На кожен акт агресії керівництва Росії ми будемо і надалі відповідати заходами, спрямованими на ослаблення її здатності вести війну. Оскільки жахливі події в Україні продовжують розгортатися на наших очах, стає ясно, що необхідно зробити ще більше. Ті, хто допомагає і підбурює російську агресію, будуть притягнуті до відповідальності. Канада підтримує Україну", - йдеться в заяві Мелані Жолі.
Нагадаємо, що Канада також розглядає скасування віз для українців. Це стосується тих осіб, які змушені покинути Україну через війну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.