Канада вводить санкції проти енергетики РФ: постраждають чиновники Роснефти і Газпрому

Канада вводить додаткові санкції проти енергетичного сектору Російської Федерації через війну в Україні. Про це заявили міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади .

Мелані Жолі оголосила про нові санкції відповідно до Положення про особливі економічні заходи у відповідь на невиправдане вторгнення Росії в Україну. Вони торкнулися 10 ключових осіб з двох важливих компаній енергетичного сектора Росії - "Роснафти" і "Газпрому".

"Ці заходи покликані чинити додатковий тиск на керівництво Росії, щоб воно припинило порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

Відзначається, що Канада робить ці дії разом зі своїми міжнародними партнерами і союзниками і на знак солідарності з урядом і народом України.

Країна продовжить кон сультації з партнерами про введення подальших санкцій, якщо Росія продовжить свою агресію проти України.

Очікується, що санкції набудуть чинності в найближчі дні завдяки зробленим розпорядженням.