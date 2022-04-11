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Канада вводит санкции против 33 российских оборонных предприятий

Фото: Канада вводит санкции против 33 оборонных предприятий в РФ (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Наталья Юрченко

Канада согласовала новые санкции против Российской Федерации из-за войны в Украине. Они будут распространяться на оборонный сектор России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Канады.

Санкции вводятся против 33 предприятий российского оборонного сектора, которые причастны к поддержке оккупационных сил в войне в Украине.

"Поскольку мир реагирует на ужасные события в Буче и по всей Украине, эти меры служат напоминанием о том, что Канада будет лидером в привлечении к ответственности Владимира Путина и его помощников за их вопиющие, незаконные и неоправданные действия. Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы обеспечить полное расследование нарушений международного права в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, что Канада ввела санкции против близкого окружения политического руководства России и Белоруссии.

Также правительство Канады намерено выделить для Украины 1,5 млрд долларовв финансовой помощи.

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