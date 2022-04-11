Канада вводить санкції проти 33 російських оборонних підприємств

Канада узгодила нові санкції проти Російської Федерації через війну в Україні. Вони будуть поширюватися на оборонний сектор Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Канади .

Санкцій запроваджуються проти 33 підприємств російського оборонного сектору, які причетні до підтримки окупаційних сил у війні в Україні.

"Оскільки світ реагує на жахливі події в Бучі та по всій Україні, ці заходи слугують нагадуванням про те, що Канада буде лідером у притягненні до відповідальності Володимира Путіна та його помічників за їхні кричущі, незаконні та невиправдані дії. Канада використовуватиме всі наявні в її розпорядженні інструменти, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права в Україні", - йдеться у повідомленні.