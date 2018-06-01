Канада подготовила ответные меры на пошлины США

Канада введет свои пошлины на сумму в 16,6 миллиарда долларов

Канада в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия введет свои - на сумму в 16,6 миллиарда долларов. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает СВС.

Отмечается, пошлины будут введены на пивные бочки, виски, туалетную бумагу и лаки для волос.

Планируется, что тарифы будут действовать с 1 июля.

"Это сильные торговые меры, которые Канада приняла после Второй мировой войны. Это сильный и пропорциональный ответ, и абсолютно взаимный", - сказала министр.

Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал американские тарифы на сталь и алюминий "оскорблением для канадцев, которые погибали вместе с американцами во время войны".

Также сегодня Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал введенные администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пошлины на сталь и алюминий из Европейского Союза.

Добавим, что с сегодняшнего дня, 1 июня 2018 года, США вводят пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.